شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي في الانتقالي يدلي بتصريحات نارية عقب اخضاعه لجلسة تحقيق في معسكر التحالف بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر قائد الحزام الأمني في أبين، عبداللطيف السيد، السبت، بعد إخضاعه للتحقيق في معسكر للتحالف بعدن.

وأدلى السيد، الذي كان عارض قراراً إماراتياً بإقالته، بتصريح صحافي متناقض.

ففي حين قال إن ما يحدث في الجنوب استهداف للإمارات، اتهم جهات خارجية “لم يسمها” بتمويل وتجنيد فرق في عدن والخارج للعمل ضد الجنوب.

واستبعد السيد أن يكون الانتقالي مستهدفاً مما يحدث بقدر القضية الجنوبية التي قال إنها الهدف الرئيس.

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وكشف السيد عن تعرض الجنوب لحملة تفتيت النسيج الاجتماعي، بهدف فتح باب المناطقية والاحتراب الداخلي.

تصريحات السيد جاءت في أعقاب مواجهات شهدها أبرز معسكراته في أبين بين جناح الضالع ويافع وبين عناصره المنتمية لأبين.

واندلعت المواجهات، بحسب المصادر، إثر مساعي أبو ياسر اليافعي لإخضاع معسكر 7 أكتوبر بمدينة جعار على تخوم أبين لقيادته، على حساب عبداللطيف السيد الذي لا يزال ينصب نفسه قائداً للحزام الأمني رغم قرار الإمارات إقالته.

في السياق كشفت مصادر في حزام أبين عن تعرض السيد لاعتداءات “لم يحددها”، مشيرة إلى أن السيد استدعى من قبل المندوب الإماراتي في عدن ولحظة وصوله إلى معسكر القوات الإماراتية في البريقة جرد من سلاحه الشخصي، وأدخل زنزانة انفرادية، حيث خضع للتحقيق على مدى 7 ساعات متواصلة.

ورجحت المصادر بأن يكون التحقيق على خلفية رفض السيد توجيهات إماراتية بتسليم الحزام في أبين لـ”أبو ياسر اليافعي”.