شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يتحدون المليشيات ويخرجون مسيرة في شوارع صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مواطنون يتحدون المليشيات ويخرجون مسيرة في شوارع صنعاء 2019/09/28 الساعة 05:58 مساءً خرج العشرات من الشباب والشابات، في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة للانقلابيين الحوثيين، بعيد الثورة السابع والخمسين.

وتجمع عدد من الشباب في جولة أحد الشوارع بالعاصمة صنعاء، رافعين العلم الوطني ومرددين النشيد الوطني وأهازيج الثورة.

واعتبر مراقبون هذا الاحتفاء كسراً لحاجز الخوف لدى أبناء صنعاء الذين يشكون من قبضة حديدية حوثية تمنع أي تجمعات أو تظاهرات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يتحدون المليشيات ويخرجون مسيرة في شوارع صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.