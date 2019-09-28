مراسلنا.. إخوان مأرب يمنعون التعامل مع فروع البنك المركزي في هذه المناطق

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السبت 28 سبتمبر 2019
بنك عدن
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الخليج 365 - خاص
أفاد مصدر مسؤول "لليمن العربي"، أن شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الإخوان في محافظة مأرب، شمالي اليمن، أصدرت توجيهات تعسفية جديدة بحق مالكي محطات ومنشآت الغاز بالمحافظة.
وبحسب وثيقة تحصل عليها "الخليج 365" من المصدر، فقد قضى التوجيه بمنع التعامل مع فروع البنك المركزي في كلا من عدن ، شبوة سيئون، المكلا ،المهرة.
كنا تؤكد الوثيقة قرار مليشيات الإخوان على توريد فواتير مالكي محطات الغاز، على فرع البنك المركزي في مأرب دون سواها.
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