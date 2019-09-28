مراسلنا.. إخوان مأرب يمنعون التعامل مع فروع البنك المركزي في هذه المناطق

السبت 28 سبتمبر 2019

بنك عدن

كتب الخليج 365 - خاص

أفاد مصدر مسؤول "لليمن العربي"، أن شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الإخوان في محافظة مأرب، شمالي اليمن، أصدرت توجيهات تعسفية جديدة بحق مالكي محطات ومنشآت الغاز بالمحافظة.



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وبحسب وثيقة تحصل عليها "الخليج 365" من المصدر، فقد قضى التوجيه بمنع التعامل مع فروع البنك المركزي في كلا من عدن ، شبوة سيئون، المكلا ،المهرة.

كنا تؤكد الوثيقة قرار مليشيات الإخوان على توريد فواتير مالكي محطات الغاز، على فرع البنك المركزي في مأرب دون سواها.