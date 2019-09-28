بالصور.. محلية تعز تقيم حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر

السبت 28 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب تعز - الخليج 365

نظمت السلطة المحلية بمحافظة تعز ، اليوم السبت ، حفلاً خطابياً وفنياً احتفاءً بالذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة ضد نظام الحكم الإمامي الكهنوتي البائد المتخلف.



وفي الحفل القاء وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي كلمة السلطة المحلية والذي رفع في مستهلها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ونائبه الفريق الركن/ علي محسن صالح ، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ، ورئيس وأعضاء مجلس النواب ، وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة أعياد الثورة المجيدة 26 سبتمبر .

وقال وكيل أول المحافظة إن "يوم الـ 26 من سبتمبر يوماً من أيام الكرامة اليمنية ولحظة فارقة صنعتها سواعد الثوار الأحرار إيذاناً بميلاد فجر جديد انتصرت فيه الإرادة الشعبية وأعادت الاعتبار لعظمة الإنسان اليمني" .

وأضاف في الحفل الذي حضره قائد محور تعز اللواء الركن سمير عبدالله الصبري واركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي وقائد الشرطة العسكريه العميد جمال الشميري ووكيلاء المحافظة المهندس رشاد الاكحلى ووالدكتور عبدالحكيم عون والوكيل المساعد المهندس مهيب الحكيمي وعدد من قيادات الاجهزه الامنية والعسكرية ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات وقيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات النسوية في المحافظة "إن ثورة 26 سبتمبر كانت نقطة تحول تاريخية أسندت فيها عدن صنعاء ، وتوحدت خلالها الأهداف السامية للتحرر من الاستبداد والاستعمار في ملحمة قضت على الإمامة شمالاً ودحرت المستعمر من جنوب الوطن وصولا لجلاء آخر جندي بريطاني".

وقال: إن احتفالاتنا بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة ، واحتشادنا في الميادين والساحات لإحياء هذه المناسبة ؛ ما هو إلا تأكيد على عمق إنتماءنا لسبتمبر ، وقيم اليمن الجمهوري ، والتمسك بأهدافه ومساره، في مواجهة موجات متتالية من الثورات المضادة والمؤامرات.

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ونوه الدكتور المخلافي إلى أن الأعياد الوطنية تعتبر محطة تقييم ومراجعة ومناسبات لتعزيز القيم والهوية الوطنية والتكاتف والتلاحم والتصدي للمخاطر المحدقة بالوطن. مناشداً كافة مكونات وأبناء المحافظة تغليب المصلحة الوطنية والترفع عن المماحكات والالتفاف حول القيادة السياسية لاستعادة الدولة من مليشيا الانقلاب التي تمثل خطراً على الجميع.

وأكد المخلافي أن السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان عازمه على المضي في إعادة الروح لمحافظة تعز ، من خلال تشغيل كافة المرافق والمؤسسات ورفع مستوى أداء المكاتب التنفيذية وأجهزة الدولة ومؤسساتها ومرافقها، ومواجهة كافة أوجه القصور ، والعجز ، والفساد داخل بعض المؤسسات ، وجعل محافظة تعز ، نموذجا للدولة ، وإنفاذ سلطة القانون .

وفي كلمة الجيش الوطني والذي القها العميد عبدالعزيز المجيدي اركان حرب المحور والذي قال فيها إن "الجيش هو الجيش والشعب اليمني هو الشعب الصابر المرابط والعدو الكهنوتي الجاهل والغاشم والسائر عكس حركة الكون والتاريخ هو نفس العدو ومهما طالت المعاناة فإن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب" .

ولفت العميد المجيدي إلى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة برمتها هو نتيجة التوسع الإيراني الذي رعى ومول انقلاب المليشيا الحوثية على الشرعية والإجماع الوطني ، ولم تعد تشكل كارثة على اليمن وحسب وإنما على المنطقة بكاملها ، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة والطاقة والسلام العالمي.

وتوجه بالشكر لأبناء محافظة تعز والوحدات العسكرية والأمنية وكل الجماهير العريضة الداعمة للجيش والأمن والصابرة معه حتى تحقيق النصر، تحية لهذه المحافظة برمتها من باب المندب والمخا إلى الخوخة ومن طور الباحة إلى حيفان ومن مدينة القاعدة إلى مدينة كرش.

وتخلل الاحتفال العديد من القصائد الشعرية والوصلات الفنية والغنائية المعبرة عن المناسبة والتي نالت استحسان الحاضرين.