"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة والتحذيرات

السبت 28 سبتمبر 2019

الطقس

كتب عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، اليوم السبت، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة



للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 28/09/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 29/09/2019م.

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء غائمة الى غائمة جزئياً مع تشكل سحب رعدية يصاحبها هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على المرتفعات الغربية والجنوبية من صعدة شمالا الى تعز ولحج جنوباً خاصة الاجزاء المحاذية لسهل تهامة و السواحل الجنوبية ، تمتد الى الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، ،شبوة ،الضالع، البيضاء ،مارب ،حضرموت وغرب الجوف).

أما المناطق الساحلية، بالسواحل الغربية، أجواء غائمة الى غائمة جزئيا تتشكل معها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على الساحل الغربي تمتد الى المناطق الداخلية المحاذية له ،والرياح جنوبية غربية الى غربية سرعتها من 05 إلى 15 عقدة.

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وفي السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء غائمة الى غائمة جزئياً مع تشكل السحب الركامية الممطرة على السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح جنوبية شرقية خفبفة الى معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة و الرمال وتتراوح سرعتها من 08 الى 20 عقدة.

وفي أرخبيل سقطرى، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً. والرياح جنوبية غربية سرعتها تصل الى 25 عقدة.

أما المناطق الصحراوية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً حارة نسبياُ نهاراً،مع تشكل قطع من السحب الركامية المتفرقة قد يصاحبها بعض الهطولات والرياح شمالية شرقية الى جنوبية غربية, خفيفة إلى معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة و الرمال خاصة على الاجزاء الشمالية منها تتراوح سرعتها من 05 الى 20 عقدة.

وحذر المركز الوطني، الأخوة المواطنين وخاصة سائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها توخي الحيطة والحذر من الأمطار المصحوبة بالرياح الشديدة والعواصف الرعدية وتدفق السيول وانخفاض مدى الرؤية الأفقية وعدم التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.