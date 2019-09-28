مستشار كويتي: على الزبيدي العودة للجنوب بعد مماطلة الشرعية

السبت 28 سبتمبر 2019

الزبيدي

كتب الخليج 365 - متابعات

دعا المستشار الكويتي انور الرشيد عيدروس الزبيدي للعودة للجنوب في ظل مماطلة الشرعية في حوار جدة.



وقال الرشيد في منشور له على الفيسبوك رصده "الخليج 365"، ان هناك أصوات جنوبية بدأت تتعالي نتيجة لوجود عيدروس الزبيدي خارج الجنوب وهو بحالة استثنائية وسط أنباء تتواتر عن استعدادات إخوانية قد تكون لأستعادة الجنوب .

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وتابع قائلا:الملاحظ حقيقةً أنه بالفعل آن أوان عودة عيدروس الزبيدي للجنوب وترك المفاوضات لفريق التفاوض طالما أن الشرعية تُماطل دون سبب مقنع غير أنها تُراهن على الوقت وتغير المعادلات على الأرض وتغيرات في موقف التحالف والمجتمع الدولي قد تكون لصالحهم.

واكد ان مصداقية الانتقالي وصلت لدول التحالف وللمجتمع الدولي وتخاذل الشرعية المهترئة وضحت وضوح الشمس في رابعة تموز ووجود الزبيدي في جدة لامعنى له حقيقةً وعليه العودة فوراً الجنوب لإستكمال إعادة بناء مؤسسات الدولة.

واضاف أن كانت الشرعية المُسيطر عليها من الإخوان المسلمين الذين يرون أنفسهم الأن خارج نطاق معادلة تقاسم مغانم الحرب يختبرون صبر الانتقالي بتلك المماطلة فراهنهم سوف يخسر بكل تأكيد لأن الفرق مابين الانتقالي والإصلاح بون شاسع من الحقائق وأهمها الجنوبيون يدافعون عن أرضهم وعرضهم بينما الإصلاح يحاربون من أجل مصالحهم.