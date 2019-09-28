شاهد السحب تغازل برج الساعة بمكة المكرمة وهلاله يعتلي غيومها

السبت 28 سبتمبر 2019

برج الساعة

كتب الخليج 365 - متابعات

التقط شابان، صباح اليوم السبت، صورتين جويّتين لبرج الساعة بمكة المكرمة أظهرتا الغيوم المنخفضة وهي تعانق البرج في منظر بديع ومهيب.



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وتحدث المصوران، عمار الأمير، ومحمد البستناتي عن قصة التقاطهما للصورتين؛ وأكدا أنهما التُقطتا من أعلى قمة أحد الجبال المحيطة بالمسجد الحرام، صباح اليوم؛ حيث كانت الغيوم المنخفضة تغطي برج الساعة بمكة المكرمة ما جعلهما يحرصان على توثيق صور السُّحب وهي تعلو منطقة البرج، ويظهر هلال الساعة وهو يعلو تلك الغيوم المنخفضة في منظر بديع يحكي جمال المكان، أطهر البقاع على وجه الأرض.

من جانبه قال المصور عمار الأمير، إن الصورتين التُقطتا لأجواء مكة المكرمة صباح هذا اليوم عند الساعة ٧:٣٠ صباحاً"، مشيراً إلى أنه يحرص على تصوير وتوثيق معالم مكة المكرمة ومناخها وجبالها والمسجد الحرام منذ ١٥ عاماً، ويتابع أحوال الطقس بشكل يومي على مدار العام لالتقاط صور تحكي عن جمال مكة المكرمة وإظهارها للعالم بما يليق بمكانتها.