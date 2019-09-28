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قناة مدعومة من ايران تفضح تحركات الامارات وطارق صالح في الساحل الغربي

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عدن - ياسمين التهامي - دفعت الامارات بقوة يمنية جديدة الى الساحل الغربي بعد تلقيها تدريبات مكثفة في إريتريا والامارات خلال الاشهر الماضية.

وحسب تقرير مصور بثته قناة "الميادين" وثق لحظة وصول القوات الى ميناء المخا واستقبلهم العميد "طارق صالح" قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي. 

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ووصلت قوات يمنية مدربة خلال اليومين الماضيين إلى مدينة المخا الساحلية بمدينة تعز، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في الإمارات وإريتريا.

وذكر تلفزيون “الميادين” في تقرير أن أكثر من ألف مقاتل دفعت بهم الإمارات إلى المخا في ثلاث سفن بعد تلقيهم التدريبات في قاعدة عسكرية في أبوظبي.

واثار التقرير الذي بثه قناة الميادين المدعومة من ايران جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي كيف تمكنت القناة من تصوير القوات مع الآليات والمدرعات العسكرية التي وصلت بشكل سري الى ميناء المخا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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