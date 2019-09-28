شكرا لقرائتكم خبر عن "تقرير"مطالبات جنوبية للإنتقالي بتنفيذ وعود الرخاء او إعلان الفشل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"-تقرير خاص

تشهد المحافظات الذي يسيطر عليها المجلس الإنتقالي الإنفصالي تردي بالخدمات وأزمات بالمشتقات النفطية وإنقطاع للكهرباء وشلل يضرب المؤسسات الحكومية خلافاً عن عدم دفع رواتب الموظفين بسبب إحتلال المجلس الإنتقالي للبنك المركزي .



وقال رئيس تحرير عدن الغد،فتحي بن لزرق،أن من أسقط الحكومة في

عدن ووعد الناس بالاوهام والرخاء عليه تحويل أ إلى أقواله إلى أفعال اويعلن فشله وعجزة،مضيفاً "لاخيار ثالث أمامهم الا ماوعدوا به او الإعلان رسمياً عن فشلهم وعجزهم" .

وتابع على حسابه بتويتر "حياة الناس ومصالحها ليست حقل تجارب لذوي الشطحات يعبثون فيها كيفما ارادوا لاخيار ثالث"

وقالت وفاء أحمد لـ ""الخليج 365"" وهي مواطنه بعدن بأن حالة الشلل التي تشهدها عدن وإنفلات المؤسسات وإنقطاع الكهرباء والخدمات وإنعدام المشتقات خلافاً عن عدم دفع الرواتب وعمليات الفرز المناطقي وحالة القمع تظهر مدى فشل المجلس الإنتقالي وعدم قدرته على إدارة أبسط الأمور .

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وأشارت بأن المواطن بعدن بات قادر على معرفة كل قوى ومدى كذبها وفشلها وبيع الوهم والكذب للناس والمجلس الإنتقالي يظهر على حقيقته وفشله الإداري وكذبه بالواقع خلافاً عن محاولاته تمزيق النسيج المجتمعي لعدن.



أنيسة عبدالخالق،وهي أستاذة بعدن تقول لـ""الخليج 365""عدن عادت مؤسساتها إلى مستوى الصفر بعد أن كانت قد شهدت تحسن وعادت الحياة الحكومية والخدمات فالطرف الذي يسيطر على عدن الأن لايجيد سوى العبث بالمؤسسات وليس لديه اي قدرات للإدارة وأكبر دليل أنهم لايوفرون للمدارس اين من ابسط إحتياجاتها والكهرباء منقطعة والخدمات مشلولة والموظفين بلا رواتب من بينهم الكادر التعليمي،مستغربة من مطالبة المجلس الإنتقالي بدولة الجنوب بينما هو عاجز عن إدارة محافظة وظهرت حقيقة للناس .

وخاضت قوات إنفصالية تتبع المجلس الإنتقالي المدعوم من الإمارات حرب على قوات الرئيس هادي في عدن وسيطرت قوات الإنتقالي على عدن العاصمة المؤقته في 10 أغسطس من العام الجاري .

ويقاتل الانفصاليون الجنوبيون وقوات الحكومة معاً في صفوف تحالف تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران، والذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلد الفقير .



وينفذ التحالف عمليات عسكرية داخل اليمن منذ عام 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي اضطر للفرار إلى السعودية مع سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد.



وشهد الصراع اليمني مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين، ودفع الملايين إلى شفا المجاعة في ما وصف بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم.

