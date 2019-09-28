شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري يطيح برئيس الوزراء معين عبد الملك من منصبه والبديل من اقرب المقربين للرئيس الجنوبي... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجحت مصادر مطلعة أن يصدر رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة قرار جمهوري بإقالة معين عبداللمك وذلك وفق التسريبات الناتجة عن المشاورات التي تجري في جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي .

وأشارت المصادر أنه لم يجرى التوافق عن شخصية رئيس الوزراء القادم غير أنها لم تستبعد أن يتولى المهمة حيدر ابو بكر العطاس اول رئيس وزراء لدولة الوحدة اليمنية 1990م

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ووضحت التسريبات عن تشكيل حكومة مشتركة مصغرة وتكون هذه الحكومة مناصفة بين كلا من المحافظات الجنوبية و محافظات الشمال اليمني و يكون وزراءها تكنوقراط لا ينتمون لأي حزب.

هذا السيناريو للخروج من الأزمة الحالية في الجنوب حيث يبدو ان الرياض تسعى عبر مباحثات جدة، إلى إيجاد صيغة اتفاق بين "الحكومة" و"الانتقالي" يتطلب إلى إشراك "الانتقالي الجنوبي"، في الحكومة والذي سيترتب عليه إبعاد واقتلاع عدد كثير من المسؤولين الذين يحملون العداء للامارات والانتقالي وقضية الجنوب وفق أخبار تداولتها مواقع اخبارية ممولة من الامارات .

وذكر المواقع المحسوبة على المجلس الانتقالي أن الحكومة الجديدة ووفقا للتسريبات يتم ترشيحها بالتوافق بين الإنتقالي و الرئيس هادي والمملكة والإمارات وهو مايعني الاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي كمكون رسمي في إطار الشرعية والدولة لمحاربة الحوثيين .