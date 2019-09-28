شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. انفجارات عنيفة تهز صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دوت انفجارات عنيفة قبل لحظات هزت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية. وافاد سكان محليون أن قاطني العديد من مناطق صنعاء سمعوا دوي الانفجارين بشكل واضح، معتبرين أن الانفجارين يتوقع أن يكونا في شمال العاصمة جراء قصف لمقاتلات التحالف لمواقع تتبع المليشيا الحوثية.

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