شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:جهود عُمانية أمريكية لوقف الحرب باليمن. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص



بحثت سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن، وإمكانية التوسط لحل تلك الأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ومساعدي وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ولشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينج.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، تطرق اللقاء إلى "مناقشة الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن".

وأكد الوزير العماني استعداد بلاده للقيام بدور دافع لأي جهود دولية لإيجاد حل سياسي يجلب الأمن والاستقرار لليمن.

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كما بحث الجانبان "العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وأمريكا وسبل تطويرها وتعزيزها"، حسب المصدر ذاته.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر قد اكد لقاءه بالحوثيين قبل أسبوعين تقريبا (في العاصمة العمانية مسقط)، لمحاولة إيجاد حل تفاوضي مقبول للصراع في اليمن.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ذكرت يوم 27 أغسطس الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على مبادرة خاصة بإطلاق مفاوضات سرية مباشرة في سلطنة عمان، بين السعودية من جهة والحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى لوقف الحرب في اليمن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والمدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، ومسلحي الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.

