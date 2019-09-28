شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك دبلوماسي على اعلى مستوى يقوده هذا المسئول لتعرية الامارات والحوثيين والحكومة تعلن تمسكها بخيار... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلع وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم في نيويورك، رئيس مجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي،على مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والامني في اليمن ومستوى تنفيذ اتفاق الحديدة وأثار تعنت مليشيات الحوثيين على عملية السلام وتبعات التمرد المسلح لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الامارات وما لحقه من قصف جوي على الجيش الوطني في عدن وابين.

وأكد الحضرمي ان الحكومة اليمنية متمسكة بخيار السلام وتعتبر تنفيذ اتفاق الحديدة جزء وخطوة في طريق السلام الدائم المبني على المرجعيات الأساسية الثلاث.

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من جانبه أكد رئيس مجموعة الأزمات الدولية ، ان مثل هذه اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين يساعد المجموعة في فهم واقع ما يجري في اليمن.

مشيراً الى أن هدف المجموعة هو تقديم توصيات موضوعية لصناع القرار للمساهمة في إنهاء الصراعات والحث على أنتهاج الحل السياسي للازمة في اليمن.

حضر اللقاء مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي وسفير بلادنا لدى واشنطن الدكتور احمد عوض بن مبارك.