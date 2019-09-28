شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الأميرة ريما بنت بندر تزف البشرى السارة المقدمة من السعودية إلى شعب اليمن وتعلق عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن المملكة وفّت بالتزاماتها تجاه اليمن وسوف تواصل في هذا الشأن.

وأضافت في تغريدة لها على حسابها في تويتر: "أوفت المملكة العربية السعودية بتعهدها، وقدمت مبلغ 500 مليون دولار إلى برنامج الأمم المتحدة في مؤتمر المانحين المختص باليمن".

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وتابعت: "سنواصل العمل مع شركائنا لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لجيراننا اليمنيين".

إلى ذلك، بلغ إجمالي مساعدات السعودية المقدمة إلى اليمن من أيار/مايو 2015 حتى نهاية 2018، حوالي 14.5 مليار دولار، بحسب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتبوأت السعودية صدارة المانحين للعمل الإنساني في اليمن وفقاً لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA ليؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية لخدمة الإنسانية.