الفلكي اليمني الشوافي يحدد بداية شهر صفر (تفاصيل)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” على صفحته بالفيسبوك عن بداية شهر صفر ، حيث قال (( يولد هلال شهر صفر للعام 1441 فلكيا (الاقتران المركزي) وذلك مساء يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019 الساعة 9:27 م بتوقيت صنعاء (UTC+3) ليغرب الهلال اليوم التالي – الأحد 29 سبتمبر – على سواحل الحديدة غرب اليمن بعد غروب الشمس بفترة مكوث حوالي 49 دقيقة.

واضاف: تحت قيد الأخذ باختلاف المطالع يكون يوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 هو بداية شهر صفر بالحساب الفلكي، وبالنسبة لمعيار الرؤية بالعين متوقع إمكانية رؤية الهلال مغرب يوم الأحد من مطالع الجمهورية اليمنية بالعين المجردة في سماء صافية خالية من الغبار و السحب أو ما يعيق الرؤية.