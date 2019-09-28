الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : قناة ‘‘الجزيرة’’ توقف برامجها وتعلن قبل قليل هذا الخبر العاجل (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي أنها أسرت عددا من الجنود السعوديين وغير السعوديين في عملية “نوعية كبرى” سيعلن عن تفاصيلها لاحقا. وأطلق الحوثيون اسم “نصر من الله” على العملية، فيما قال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع إن التفاصيل ستعلن لاحقا. Advertisements ​​​​​​​ وقالت الجماعة إن التعامل مع الأسرى سيكون “وفق مبادئ الدين والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة”. وأضافت الجماعة أن “الآلاف من قوات العدو” استسلموا من دون تفاصيل، بحسب ما ذكرت ‘‘قناة الجزيرة’’.

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