الاكثر مشاهدة - ورد الآن : تطورات متسارعة في معركة الجنوب وقيادات عسكرية كبيرة تصل الى ابين ومصادر تكشف مايحدث

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ميدانية عن وصول قائد قيادات وقوات جبهة شقرة، إلى مدينة لودر، قبل قليل. ووصل العميد عبدالله الصبيحي، قائد قيادات وقوات جبهة شقرة-العرقوب، الى مدينة لودر، ومعه عدد من قيادات الجيش لانهاء الاحتقان الحاصل في مدينة لودر، وحل الاشكاليات المتعلقة بين القوات الخاصة والحزام الامني. Advertisements ​​​​​​​

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