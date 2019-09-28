شكرا لقرائتكم خبر عن معركة جديدة في ”صنعاء“ يخوضها نجل ”علي سالم البيض“ لاسترداد هبة له من الرئيس الراحل ”علي عبدالله... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر قانونية، الجمعة 27 سبتمبر/أيلول، ان نجل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض يخوض معركة مع جهات حكومية على قطعة أرض في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”أحد وكلاء نجل نائب الرئيس الأسبق عدنان علي سالم البيض أوراقا خاصة إلى المحكمة لتفويضه ببيع قطعة أرض كبيرة في العاصمة صنعاء“.

قد يهمك ايضاً:

المناطق المتوقع أن تشهد أغزر الأمطار يوم غد السبت..



شاهد صورة السيسي بعد إلقاء القبض عليه .. ومراسل قناة الجزيرة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن كواليس ما جرى؟



عاجل : الحوثي يظهر قبل قليل و السعودية تعلن هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه



صحيفة بريطانية تفجر مفاجآت صادمة: مخطط داهية لـ ابن سلمان لاجتثاث إيران من اليمن وهذا مصير قوات التحالف وباكستان تقلب الموازين



Advertisements

فتاة حسناء من عدن تثير شباب اليمن وتقول إن مهرها قطع لسان هذا الشخص المقرب من أحمد علي عبدالله صالح وستتزوج به (فيديو)



محمد علي ينبش أسرار جديدة وطبيب السيسي يفجر فضيحة وينشر فيديو عن عملية إزالة الخصيتين للسيسي.. طلع “مخصي” .. شاهد

انهيار مفاجئ في صحة الفنان عادل إمام .. شاهد كيف أصبح ؟ (فيديو مفاجئ)



وأوضحت المصادر ان الأرض تقدر بمساحة 100 لبنة، اي أكثر من 4000 متر مربع، صرفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح لنجل البيض عام 1991م.

وأشارت الى ان ”نجل البيض يراهن في تمكينه من الارضية على علاقة والده بحزب الله وجماعة الحوثي الانقلابية“.

ونوهت المصادر الى ان ”جهات مصرفية وحكومية اخرى تدعي ملكيتها للأرضية نفسها، وأقامت عليها حراسة خاصة“.