شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة مروعة من القوات السعودية وسقوط 3 الوية وقناة المسيرة تبث قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل..... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد علي يفجر مفاجأة جديدة ويشعل الشارع المصري بتسريبات حساسة عن السيسي وبن زايد و بن سلمان .. صور وفيديو بعد اعترافات العسيري وكشف مصير سعود القحطاني .. الجبير يكشف عن قتلة خاشقجي ويتحدث عن ‘‘خيارت الرد’’

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