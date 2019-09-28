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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة ...بعد موافقة السعودية على وقف اطلاق النار..قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن عن عملية عسكرية كبرى ستكون الفاصلة

في خبر عاجل نشرته قناة المسيرة قبل قليل اعلن المتحدث الرسمي لقوات صنعاء العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية كبرى ستكون هي الفاصلة سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- جاء ذلك تصريح مقتضب نشره متحدث قوات الحوثيين يحيي سريع على صفحته الرسمية في موقع الفيس بوك واعادت نشره قناة المسيرة التابعة للحوثييين

وكان القيادي بجماعة الحوثيين محمد علي الحوثي على التسريبات التي تحدثت عن وقف جزئي للعمليات العسكرية في اليمن. وقال الحوثي إن "مبادرة الرئيس المشاط تنص على الوقف الكامل للعدوان ولا صحة لأي تسريبات من جانب العدو عن وقف جزئي". وأضاف أن "التسريبات التي تناولتها بعض الصحف الأمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف في 4 مناطق تظل تسريبات لا جهة رسمية تقف خلفها". وأكد أن "اليمن لن يقبل إلا بوقف شامل للعدوان ورفع الحصار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.