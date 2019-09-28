محافظ شبوة يشكل لجنة هندسية للرقابة على "مشاريع الطرق" بصلاحيات كاملة

أصدر محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو، قرارا بتشكيل لجنة هندسية مختصة مكونة من أربعة أعضاء للإشراف المباشر والرقابة على مشاريع الطرق المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية"سبأ"، فإن قرار محافظ شبوة خول اللجنة كامل الصلاحيات وقيامها بالنزول الميداني المفاجئ للمشاريع والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الهندسية، وإجراء الاختبارات الدورية والفحوصات الموقعية عليها على أن ترفع تقاريرها المفصلة عن سير العمل في تلك المشاريع أسبوعيا ونصف شهريا وشهريا.

ويهدف من هذا القرار، العمل على تفادي أية مشكلة أو خطأ في تنفيذها أول بأول، وتقليص ثغرة التجاوزات الفنية ومعالجتها في حينها وبما يضمن عدم ظهور أثارها الجانبية على جسم الطرق واستدامة صلاحيات استخدامها طوال فترات أعمارها الافتراضية .

كما خول القرار للجنة، صلاحيات الإشراف على إعادة تفعيل وتشغيل مختبر المؤسسة العامة للطرق والجسور خدمة لأعمالها الفنية وتسهيل عملية إجرائها للفحصوصات والاختبارات الدورية على المشاريع.

