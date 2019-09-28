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عدن - ياسمين التهامي - بعد توقف دام اربعة اشهر ..أهالي قلنسية يستقبلون موسم الصيد بفرح كبير

2019/09/28 الساعة 04:46 مساءً (المركز الإعلامي الثقافي المهرة وسقطرى)

استقبل اهالي مديرية قلنسية وعبدالكوري بمحافظة ارخبيل سقطرى موسم الصيد الجديد بعد معاناة مع التوقف , التي أستمرت لمدة أربعة أشهر لأسباب الرياح الموسمية المتوسطة والشديدة التي تضرب الأرخبيل كل عام.

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حيث يعد ساحل قلنسية من اجمل الشواطي روعة” و جمالا” , سواء” على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي كونه يتمتع بموقومات جمالية وسياحية يفوق الخيال ويتعبر المتنفس الرئيسية و الأساسي لأهالي مديرية قلنسية في موسم إفتتاح البحر.

ويعد الموسم الحالي شريان الحياة للصيادين كما انه وجهة التنقل لأهالي محافظة سقطرى إلى المحافظات الأخرى كون غالبيتهم يتنقلون عبر البحر بواسطة سفن الاصطياد او القوارب.

وتعد مديرية قلنسية من اقدم المدن في سقطرى التي تستقبل السفن التي تأتي من خارج سقطرى كون المديرية هي الواجه الأماميه بإتجاه الغرب من البحر بالنسبة للسفن القادمة من الخارج.

فيما عمت الفرحة بين أهالي سقطرى عامة و مديرية قلنسية خاصه بهذا الموسم الجديد وقد اكتض الساحل بالأهالي كبار وصغار ليقضون اوقاتهم على صوت البحر الهادي الجميل.