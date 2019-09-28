رئيس البرلمان العربي يوجه رسالة لـ مليشيا الحوثي بشأن الأوضاع الإنسانية (فيديو)

ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، إعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري.



وحمّل رئيس البرلمان العربي مليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية التي يُعاني منها الشعب اليمني خصوصًا في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها، متهمًا إياها بإعاقة عمل المنظمات الإنسانية وتعمد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية.

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