حصري.. الكشف عن مهندس الإتفاقات الإخوانية الحوثية بتعز ومهمة جديدة لهما بالحجرية 

السبت 28 سبتمبر 2019

تعز

كتب الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة، اليوم السبت، عن مهندس الإتفاقات في تعز، بين حزب الإصلاح ومليشيات الحوثي.



وذكرت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أن المهندس للإتفاقيات الحوثية الإخوانية هو ضياء الحق الأهدل قيادي إخواني في حزب الإصلاح والمشرف على 18 سجناً سرياً تابعين للحزب.

وتابعت" وهو من يدير الإختطافات للناشطين والمخالفين للحزب وقد أشرف على العديد من حالات التعذيب والقتل للمختطفين داخل السجون وإخفاء جثثهم ".

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ومضت" كما أنه المشرف على صفقات تبادل الأسرى مع المليشيات الحوثية والمسئول عن تهريب العشرات من قيادات المليشيات الحوثية وقيادات تنظيم القاعدة من داخل السجون وبدون أي مقابل ".

وبحسب المصادر، يعد" الرجل الثاني بعد سالم ويمارس إرهابه بحق أبناء تعز بكل وحشية".

وتقول المعلومات "إنه يعتبر مهندس الإتفاقات بين حزب الإصلاح ومليشيات الحوثي حيث وقع عن طرف حزب الإصلاح في نهاية شهر أبريل الإتفاق المبرم بين حزب الإصلاح ومليشيات الحوثي في صنعاء والخاص بتعاون وتنسيق الطرفين في تعز ضد اللواء 35 مدرع وكتائب أبي العباس والتحالف".

وتستمر التحشيدات العسكرية وترسانة الأسلحة التي أرسلها حزب الإصلاح من جبهات المدينة إلى التربة بالحجرية لتفجير الوضع هناك ومواجهة اللواء 35 مدرع كافية لتحرير ماتبقى من محافظة تعز.

وشددت المصادر أن "على طيران التحالف أن يتنبه لتلك الحشود والمعدات لأنها بمهمة بالتنسيق مع المليشيات الحوثية لشن هجمة مشتركة بين حزب الإصلاح والمليشيات الحوثية على اللواء 35 مدرع وكتائب أبي العباس في الحجرية".