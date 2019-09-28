انتقالي سيئون يعقد اجتماعه الدوري لشهر سبتمبر

السبت 28 سبتمبر 2019

سيئون

كتب الخليج 365

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون، اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر، برئاسة رئيس القيادة المحلية المحامي طاهر أحمد باعباد.



وكُرّس الاجتماع لمناقشة تقرير نشاط القيادة المحلية والهيئة التنفيذية للفصل الثالث من العام الجاري، وكذا الظروف الحرجة التي تمر بها مديرية سيئون من جراء القبضة الحديدية لقوات الاحتلال في المديرية.

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ووقف الاجتماع أيضاً، أمام الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عمل ونشاط الهيئة التنفيذية وسُبل حلها، وكذا خطة الانشطة الإضافية للفصل الرابع من العام 2019 وإقرارها.

واستعرض المحامي باعباد نشاط الهيئة التنفيذية خلال الفترة السابقة، ومستوى تنفيذ الخطة السنوية حسب البرنامج الشهري، وتقرير عن مشاركة القيادة المحلية في المليونيات التي أقيمت في العاصمة عدن وعاصمة المحافظة المكلا ،مقدما لمحة عن أبرز الصعوبات والعراقيل التي رافقت تنسيق الرحلات.

وخلال الاجتماع أكد مديرو الإدارات التنفيذية على التأييد والتضامن مع بيان أهالي مديرية القطن في وقفتهم الاحتياجية لاستنكارهم وادانتهم لقيام المدعو هادي طميرة بنهب السلال الغذائية لأسر وشهداء الثورة الجنوبية والمحتاجين ونهب أثاث مقر القيادة المحلية للمةلس الانتقالي بمديرية القطن ،واعتقال أعضاء القيادة المحلية ولجنة الاغاثة.

وأكد الاجتماع على ضرورة تكثيف جهود أعضاء الهيئة التنفيذية والقيادة المحلية لاستكمال تأسيس بقية المراكز المحلية وتفعيلها وانتهاج العمل المؤسسي المنظم، حاثاً الجميع على التلاحم وبذل روح الفريق الواحد خلال الفترة الراهنة لاجتياز الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ النشاطات.