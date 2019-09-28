السبت 28 سبتمبر 2019 بكري كتب الخليج 365 - خاص كتب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب المصري السابق، منشورا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مشاركة بعض الأشخاص من الجنسبات الغير مصرية في تظاهرات دعم مصر.

Advertisements وقال بكري متسائلا: لماذا يتواجد الليبيون واليمنيون والسوريون والعراقيون في مظاهرات دعم مصر؟ وجاوب على سؤاله بالقول: لأنهم عرفوا قيمة الوطن بعد أن وجدوا أنفسهم مشردين ولاجئين. وختم منشوره بالقول: مصر حضن الجميع ،ولذلك يتآمرون لإسقاطها ، ولكن الله لهم بالمرصاد ، خسئتم ياخونة.

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كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي مصري يتساءل عن وجود يمنيين في مظاهرات دعم مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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