الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة شرق الحديدة

السبت 28 سبتمبر 2019 الحوثيين كتب الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، قيام مليشيات الحوثي بإستهداف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بالمدفعية في أوقات متفرقة منذ صباح اليوم. Advertisements وقالت المصادر، إن مواقع القوات المتمركزة شرق المدينة تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة وبقذائف آر بي جي دون وقوع خسائر بالأرواح في صفوف القوات المشتركة. ونوهت المصادر إلى قيام المليشيات بتكثيف إستهداف مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 حتى ساعات الظهيرة. وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة.

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