مليشيا الحوثي تواصل قصف حيس بالحديدة

السبت 28 سبتمبر 2019 مليشيا الحوثي تواصل قصف حيس كتب الخليج 365 ذكرت مصادر عسكرية ميدانية في حيس أن المليشيات الحوثية حشدت مسلحيها واستقدمت تعزيزات تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة من مناطق ومديريات مجاورة ، ودفعت بها صوب الأطراف الشرقية للمديرية الواقعة جنوبي محافظة الحديدة.

Advertisements وأقدمت المليشيات الحوثية خلال الساعات الماضية على قصف واستهداف مناطق متفرقة من حيس بالقذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة مساء وليل الجمعة. وأوضحت المصادر أن عددا من قذائف مدفعية الهاون عيار 120 وقذائف مدفعية الهاوزر أطلقتها المليشيات صوب مواقع القوات المشتركة شرق المديرية وسقطت بالقرب منها . فيما استهدفت مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة في الأطراف الشمالية للمديرية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.7 وبسلاح الدوشكا وسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة وأطلقت عددا من قذائف RBG صوب المواقع ذاتها.

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