فى رسالة نارية.. نقيب المحامين بحضرموت يُطالب بمنح الجنود حقوقهم وأموالهم المتأخرة

نجيب خنبش - نقيب المحامين بحضرموت

كتب الخليج 365_سالم أحمد

قال نجيب خنبش، نقيب المحامين بحضرموت، عبر برنامج عين على حضرموت المُذاع على فضائية الغد المشرق، إن الحكومة تأخذ فقط من شعارات الأقاليم، لكنه لم يُترجم شئ من هذا على أرض الواقع، وأننا لم نتحول إلى النظام الفيدرالي، ولكن على أقل تقدير لابد أن تتمتع بعض المحافظات بجزء من الحكم الذاتي والصلاحيات الواسعة لتعمل على هذا الأساس. وأضاف خنبش، خلال حديثه، أنه من مخرجات الحوار الوطني تعيين لجنة لصياغة الدستور وإعداد مشروع دستور، لافتاً أن هذا المشروع ضبابي ولم يتحدث عن حقوق الأقاليم فى إدارة الثروة. وتابع نقيب المحامين، على العموم الحكومة مختطفة من فصيل سياسي لا يؤمن بحقوق الأقاليم، حيث يعمل على محاربتها فى الخدمات، مُضيفاً أن المطلب الحضرمي أكثر من الـ 20%، مُطالباً بمنح الجنود حقوقهم وأموالهم المتأخرة.



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