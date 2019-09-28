شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الآن من الرياض : قرارات سعودية هامة وعاجلة قبل قليل .. بعد السماح بتأشيرات السياحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف اليوم السبت قرارات مهمة وعاجلة وذلك بعد السماح بتأشيرات السياحة لأول مرة في تاريخ المملكة.

وتتضمن القرارات الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام التي دخلت حيز التنفيذ في السعودية ابتداء من اليوم، بحسب صحيفة "سبق" المحلية.

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

‏‎وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقَب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً، وأعلاها 3000 ريال، منها ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، أو الملابس الداخلية وثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صورًا أو أشكالاً تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية، أو تُسهم في إثارة النعرات، أو تروّج للإباحية وتعاطي الممنوعات. كما تشمل المخالفات أيضًا وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، بالإضافة إلى إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية.

‏‎كذلك صنفت لائحة الذوق العام الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص مخالفة تستوجب المعاقبة، ومثلها سيتم معاملة مَن يضع العبارات أو الصور التي تثير العنصرية أو الإباحية أو تعاطي الممنوعات وترويجها على وسائل النقل.

ومن ضمن مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.