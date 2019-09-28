شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: السعودية تستجيب لمبادرة المشاط وتوافق على وقف إطلاق النار وصحيفة أمريكية تزف خبر سعيد لليمنيين بنهاية الحرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية ،اليوم الجمعة، إن السعودية وافقت على وقف إطلاق نار جزئي في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الخطوة السعودية قولهم إن هذا الإجراء يأتي ردا على إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء قبل أيام وقف الهجمات ضد السعودية.

جديد الحدث أونلاين:

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وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط اعلن في كلمة له بمناسبة ثورة 21 سبتمبر الجمعة الماضية “مبادرة سلام” تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية “بالطيران المسير والصواريخ البالستية وكافة أشكال الاستهداف”. وقال “ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها” .

وتضيف الصحيفة الأمريكية أن السعودية وافقت على وقف محدود لإطلاق النار في أربع مناطق، من بينها العاصمة اليمنية.

وتشير الصحيفة إلى أنه في حال نجح هذا الأمر فسيسعى السعوديون إلى توسيع الهدنة لتشمل أجزاء أخرى من اليمن.