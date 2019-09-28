عضو لجنة التصعيد العُليا: أُطالب بالحقوق وهناك تعنت واضح من جهات مُعينة

قال عبدالعزيز الصيغ، عضو لجنة التصعيد العُليا، خلال برنامج عين على حضرموت المُذاع على فضائية الغد المشرق، إن مقاضاة المسئولين عن عرقلة تسليم حقوق حضرموت أمر مشروع وتحت الدراسة فى الوقت الحالي، ليكون ذلك البادرة الأولي لمقاضاة الحكومة التى لم تُرفع عليها أي دعوة قضائية. واستكمل عضو لجنة التصعيد العُليا، خلال حديثه، أن لجنة التصعيد جاءت للمطالبة بالحقوق المنهوبة، لافتاً إلى وجود تعنت واضح من جهات مُعينة.



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