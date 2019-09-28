قال سالم السعدي، رئيس لجنة الحشد للوقفة الاحتجاجية، خلال برنامج عين على حضرموت المُذاع على فضائية الغد المشرق، إنه يتوقع استجابة الحكومة لمطالبهم، نظراً لرد الفعل عن وقفتهم الاحتجاجية، مُضيفاً أن النفط يُباع للصرف على محافظات أخري، فمن اين سيأتوا بأموال. وأشار السعدي، خلال حديثه، أنهم فى احتياج شديد لبيع النفط للصرف على السفارات والوزراء، مُطالباً بحقوقهم المتفق عليها، متلفظاً “نريد كهرباء”، وأن الحكومة وعدت بتنفيذ مشروع 100 ميجا كهرباء لحضرموت ولكنها لم تفعل. واستكمل رئيس لجنة الحشد للوقفة الاحتجاجية، أن شركة بترومسليه قائمة فى أرضهم والثروات ملكاً خالصاً لنا، فلماذا يبيعون لنا ممتلكاتنا، لافتاً إلى أن بترومسلية لم تلتزم بتوجيهات الرئيس ولم تسلم المحافظة ما تم الاتفاق عليه. ولفت “السعدي” إلى أن أبناء حضرموت لا يحصلون على أي شئ إلا بعد إيداع الأموال فى بنك خارجي، وأن اشتراطات الشركة تؤكد وجود فساد كبير



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار باسترداد الحقوق.. رئيس لجنة الحشد يكشف كيف تتعامل بترومسيلة مع أبناء حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.