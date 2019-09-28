لجنة التحقيق تنفذ نزولا ميدانيا الى مركز الأطراف الصناعية بتعز

السبت 28 سبتمبر 2019

مركز الأطراف الصناعية بتعز

كتب الخليج 365 - تعز

نفذ فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ، اليوم السبت ، نزول ميداني الى مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز.



وخلال الزيارة استمع الفريق برئاسة عضو اللجنة اشراق المقطري ،من مدير المركز الدكتور منصور الوازعي وعدد من الأطباء والفنيين والمختصين، على آلية العمل في مركز الأطراف الصناعية، وعملية التوثيق لعدد 8 حالات جديدة من ضحايا القنص وانفجار الألغام الفردية التي حدثت خلال الفترة من ابريل 2019 وحتى أغسطس 2019م.

وتسلم فريق اللجنة من مكرز الأطراف كشوفات تفصيلية بعدد من الضحايا الذين تم تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية لهم والذي يصل عددهم الى 400 حالة وذلك لتحليليها ومتابعة المعلومات المتعلقة بكل واقعة انتهاك على حدة.

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وقالت عضو اللجنة إشراق المقطري لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "أنه تم الاتفاق مع مركز الأطراف بتعز ، على آلية الإحالة المؤقتة بين المركز واللجنة تمهيداً لتطبيق آلية مؤسسية أكثر جدوى وجودة لضمان تنوع قنوات تدفق المعلومات الى اللجنة ، وتحليل تلك المعلومات بما يضمن الوصول الى الضحايا وتقييم سياق تلك الوقائع وتحديد مسئولية الأشخاص والجهات المنسوب اليها انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بقانون الحرب الذي ألزم كافة الأطراف في النزاع المسلح على ضمان سلامة المدنيين وعدم تعريضهم للخطر".

وأشارت المقطري الى ان النزول الميداني للجنة يأتي ضمن اعمال التواصل مع المؤسسات العاملة بمجال الحماية الاجتماعية وتنفيذا لمخرجات ورشة العمل الخاصة بالإحالة.

الجدير ذكره ان مركز الأطراف الصناعية بتعز يقدم خدمة توفير اطراف صناعية لعدد من الفئات وفي مقدمتهم ضحايا الحرب من الجنسين والذين تضررت اطرافهم جراء القنص والقصف وانفجار الألغام الفردية التي زرعتها المليشيا الحوثية الانقلابية في عدد من مناطق المحافظة.