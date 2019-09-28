حجة.. التحالف يهاجم مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية حرض

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السبت 28 سبتمبر 2019
مقاتلات التحالف
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الخليج 365 ـ حجة
شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جديدة مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على مواقع للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
وكانت المديرية شهدت، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
وفي محافظة صعدة المجاورة قصفت مقاتلات التحالف اليوم مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في عدد من مناطق مديريات المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت سلسلة غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وشدا ورازح الحدودية مع المملكة.
وذكرت المصادر أن القصف الجوي في المديريات المذكورة تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي تتقاسم قوات الشرعية السيطرة عليها مع المليشيا.
وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظتين لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.
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