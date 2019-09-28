شاهد فيديو فاضح وصادم : لفنانة شهيرة فى حمام السباحة يثير جدل كبير في جميع مواقع التواصل

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت الممثلة المغربية نفيسة بنشهيدة، جدلاً واسعًا وموجة من الغضب، بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على إنستجرام وهي ترتدي لبس البحر داخل حمام السباحة.
وأثارت هذه الصورة جدلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضت نفيسة للعديد من الانتقادات، إذ اعتبرها متابعوها جريئة ولا تليق بفنانة في مقامها.
وبهذا المنشور تكون نفيسة قد انضمت إلى لائحة الفنانات اللواتي تعرضن للهجوم بسبب اعتمادهن الجرأة والإثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الفنانة نفيسة بنشهيدة، هي ممثلة مغربية تألقت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية ومن أبرزها فيلم "عايدة".
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