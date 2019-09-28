شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل: وصول قوات إماراتية ضخمة و100 ألف مقاتل إلى هذه المحافظة الشمالية .. وقناة إخبارية... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت الإمارات خلال اليومين الماضيين بمئات المقاتلين إلى مدينة المخا الساحلية بمدينة تعز، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في الإمارات وإريتريا.

وذكر تلفزيون "الميادين" في تقرير أن أكثر من ألف مقاتل دفعت بهم الإمارات إلى المخا في ثلاث سفن بعد تلقيهم التدريبات في قاعدة عسكرية في أبوظبي.

وأكدت القناة أنه أشرف على وصول التعزيزات طارق صالح وضابط إماراتي.

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دفعت الإمارات خلال اليومين الماضيين بمئات المقاتلين إلى مدينة المخا الساحلية بمدينة تعز، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في الإمارات وإريتريا.

وذكر تلفزيون "الميادين" في تقرير أن أكثر من ألف مقاتل دفعت بهم الإمارات إلى المخا في ثلاث سفن بعد تلقيهم التدريبات في قاعدة عسكرية في أبوظبي.

‏وأكدت القناة أنه أشرف على وصول التعزيزات طارق صالح وضابط إماراتي.