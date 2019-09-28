شكرا لمتابعة خبر عن شاب من ابناء الجنوب يجعل كل المغتربين اليمنييين في كافة المدن السعودية يذرفون الدموع قهرا وحزنا( شاهد صورة ابكت كل اليمنيين داخل المملكة وخارجها ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب من ابناء الجنوب يجعل كل المغتربين اليمنييين في كافة المدن السعودية يذرفون الدموع قهرا وحزنا( شاهد صورة ابكت كل اليمنيين داخل المملكة وخارجها ) 2019/09/28 الساعة 01:26 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

قال مصدر خاص لـ"المشهد اليمني" ان مغترب يمني اقدم على ازهاق روحه بشنق نفسه فجر اليوم الجمعة في مدينة خميس مشيط جنوب السعودية . واضاف المصدر ان زملاء المغترب ناجي المنصوري اليافعي والذي كان يعمل في بنشر مركز خدمات سيارات , فوجئوا به فجر اليوم متدلي من رقبته بحبل من السقف بعد ان ربطه للانتحار. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- ورجح المصدر ان يكون سبب انتحار اليافعي هو عجزه عن رسوم تجديد اقامته بالسعودية وانه كان يعاني من ضغوطات مالية ونفسية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب من ابناء الجنوب يجعل كل المغتربين اليمنييين في كافة المدن السعودية يذرفون الدموع قهرا وحزنا( شاهد صورة ابكت كل اليمنيين داخل المملكة وخارجها ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.