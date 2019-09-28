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عدن - ياسمين التهامي - السيول تجرف الأراضي الزراعية في زريقة الشام مديرية المقاطرة
جهينة يمن: عبدالحفيظ الزريقي.
جرفت السيول التي من الله بها على زريقة الشام وادي فوان عدد من الاراضي الزراعية وهدمت الجدران السانده للاراضي على امتداد الوادي من الضفتين الشرقية والغربية للوادي
وناشد المزارعين في زريقة الشام السلطة المحلية بالمديرية ومحافظة لحج والمنظمات الداعمة للوقوف مع ابناء زريقة الشام للحفاظ على ماتبقى من اراضيهم والتي تعتبر المصدر الغذائي للسكان في قرى زريقة الشام والذين يعشون على الزراعة وهي مصدر رزقهم الوحيد
وطالب الاهالي الاخ مدير عام المديرية الاستاذ جمال شمسان نقل معانتهم للاخ المحافظ والمنظمات المحلية والدولية الداعمة للزراعة وحماية الاراضي لحماية ماتبقى من اراضي وادي فوان
الجدير بالذكر ان وادي فوان يعتبر من اكبر الاودية في محافظة لحج الذي المياه في البحر العربي ولاتوجد اي سدود للحفظ على تلك المياه
وكان الاسبوع الماضي قد من الله على زريقة الشام بامطار غزيرة وسيول جرفت عدد من الاراضي الزراعية واثرة حتى على شبكة المياة الممتدة على طول الوادي
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