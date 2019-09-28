تدشين دورة تدريبية في تعزيز دور السلطات المحلية بلحج

السبت 28 سبتمبر 2019 لحج كتب الخليج 365 - لحج بدأت بمحافظة لحج ، اليوم ، الدورة التدريبية الخاصة بأعضاء السلطات المحلية بمديريات المحافظة ، في تعزيز دور السلطات بمجال التخطيط للمساعدات الإنسانية و متابعتها و تقويمها و مراقبتها ، بتنظيم من المرصد اليمني لحقوق الإنسان و دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( G . T . Z ) متمثلاً ببرنامجها المكرَّس للحكم الرَّشيد .

Advertisements وأوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة محمد المقطري ، بأن الدورة التي تستمر خمسة ايام تهدف الى إكساب 20 مشاركاً و مشاركة ، مهارات توسيع المشاركة المجتمعية و تجذير قدرات السلطات المحلية بمديريات محافظة لحج ، على أن تكون شريكاً فاعلاً مؤثراً مع المنظمات المانحة و كيفية توزيعها المعونات كافة للمواطنين و النازحين.

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