باحثة بريطانية تشيد بجهود الامارات في مكافحة الارهاب في اليمن

السبت 28 سبتمبر 2019

القوات الإماراتية

كتب الخليج 365

أشادت باحثة بريطانية بجهود دعم الامارات في مكافحة الارهاب في اليمن.



وذكرت الباحثة اليزابي كاندل الباحثة في جامعة اسكفورد البريطانية أن تنظيم القاعدة استفاد من فساد منظومة الحكم في تسويق نفسه في البلد.

جاء ذلك خلال ندوة اقيمت حول الإرهاب في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن هناك "علاقة بين منظومة الحكم والإرهاب، وهناك مستفيدون من استمرار الحرب والإرهاب".

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وتحدثت كاندل عن تجربتها في حضرموت، التي زارتها أثناء سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت جنوبي اليمن، وكيف أن "التنظيمات الإرهابية استغلت فساد منظومة الحكم في البلاد في تسويق نفسها وسيطرتها عبر تقديم الخدمات للناس في تلك المناطق".

كما أشادت الباحثة بجهود المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية في مكافحة الإرهاب، بدعم الإمارات العربية المتحدة، لكنها حذرت من مساعي التنظيمات الإرهابية إلى استخدام الأطفال والنساء في المستقبل.

واستعرضت كاندل في الندوة صورا تبين بعض الأنشطة للجماعات الإرهابية في الأوساط النسائية في اليمن.

وحذرت كاندل من دعم تلك التنظيمات من قبل دول إقليمية، ومن محاولات تقويض جهود قوات الأمن الجنوبية التي تتصدى لتلك التنظيمات الإرهابية، محققة إنجازات كبيرة في ذلك.