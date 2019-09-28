شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: أول رد عاجل للحوثيين على إعلان السعودية وقف العمليات العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت جماعة الحوثي رفضها للأنباء المتداولة حول قبول السعودية بوقف العمليات العسكرية ضد الجماعة المتمردة في عدد من المحافظات اليمنية.

وأكد عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي" للجماعة، محمد علي الحوثي أن مبادرة رئيس المجلس مهدي المشاط تنص على الوقف الكامل لـ"العدوان" ولا صحة لأي تسريبات من جانب العدو عن وقف جزئي، بحسب وصفه.

جديد الحدث أونلاين:

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واضاف الحوثي ان التسريبات التي تناولتها بعض الصحف الأمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف على أربع مناطق تظل تسريبات لا جهة رسمية تقف خلفها.

واكد ان جماعته لن تقبل إلا بوقف شامل لما وصفه بـ"العدوان" ورفع الحصار.

وكانت تقارير إعلامية غربية، افادت الجمعة، بأن السعودية وافقت على وقف إطلاق النار مع جماعة الحوثي في 4 مناطق باليمن.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار في العاصمة صنعاء، غير أن مصادر مطلعة أكدت إمكانية امتداد الهدنة إلى مناطق أخرى من البلاد في حال صمودها.