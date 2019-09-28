بن لزرق يكشف هوية الجهة التي تطالب بوزارة الداخلية في حوار جدة .. ويسال لماذا؟!

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يزيد بن سلمان - شبوة - هاجم الاعلامي فتحي بن لزرق، قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بعد مطلب تقدم به وفد الانتقالي في حوار جده بمنحة بمنصب وزير الداخلية للوسطاء قوبل باستغراب السعودية ورفض قاطع للحكومة اليمنية. وقال بن لزرق اليوم الجمعة في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر" : المجلس الانتقالي تقدم مؤخرا إلى السعوديين بطلب منصب وزارة الداخلية في الحكومة ملتزما بالعمل لكل الجمهورية اليمنية . Advertisements واضاف، جاء الرد السعودي مستغربا:"كيف وزارة الداخلية اليمنية وانتم تطالبون بانفصال الجنوب العربي. واشار بن لزرق، قلناها منذ اول يوم ان الأمر مجرد شعارات فارغة كاذبة لاصلة لها بإي انفصال.

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