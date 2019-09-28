مصرف الكريمي يلغي بعض القرارات بعد حملة مقاطعة

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السبت 28 سبتمبر 2019
الكريمي
كتب
الخليج 365-صنعاء
ألغى مصرف الكريمي بعض القرارات الخاصة بالمعاملات مع الزبائن بعد حملة مقاطعة.
وقال ناشط شارك في حملة مقاطعة مصرف الكريمي، فضل سعيد، أن ادارة المصرف الغت بعض الرسوم بشكل نهائي استجابة للحملة إلى جانب تخفيض رسوم اخرى بينما خفضت في اخرى.
وقال ان الادارة خفضت رسوم قطع بطاقة الصراف "بدل فاقد" إلى 1500 ريال وتعديل رسوم تجديد بطاقة الصراف إلى 1500 ريال وتعديل مدة انتهاء بطاقة الصراف الالي إلى ثلاث سنوات.
يذكر ان مصرف الكريمي يفرض عمولة على عملية الايداع مالم يكون الزبون قد اودعها في نفس فرع المصرف الذي فتح فيه الحساب، وهذا الاجراء غير معمول به في جميع مصارف وشركات الحوالات المالية في اليمن.
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