البرلمان العربي يثمّن دعم السعودية لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية باليمن

السبت 28 سبتمبر 2019

البرلمان العربي

كتب متابعات_الخليج 365

ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الانسانية في اليمن للعام الجاري.



وأكد السلمي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أيلول 28، 2019 أن هذا الدعم السخي يأتي استكمالًا لجهود المملكة الإنسانية في دعم دولة اليمن وتوفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.

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كما حمّل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية التي يُعاني منها الشعب اليمني خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية التي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية وتعمُد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية دون وصولها للمحتاجين.

يشار إلى أن المملكة قدمت الكثير من الدعم للشعب اليمني منذ بداية العمليات العسكرية في اليمن.