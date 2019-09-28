صعدة.. قصف مدفعي على مواقع وتحركات المليشيا برازح الحدودية

السبت 28 سبتمبر 2019

القوات السعودية

كتب الخليج 365 ـ صعدة

قصفت القوات السعودية، اليوم السبت، أيلول 28، 2019، مواقع وتحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وفي وقت سابق اليوم جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في عدد من مناطق مديريات المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت سلسلة غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر الحدودية مع المملكة.

وذكرت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي تتقاسم قوات الشرعية السيطرة عليها مع المليشيا.

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وأكدت المصادر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا طال أيضا مواقع للمليشيا في المديرية.

إلى ذلك، شنت الطيران الحربي التابع للتحالف غارات على تجمعات للحوثيين في مديرية شد الحدودية.

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف.

وكان التحالف دمر، في وقت سابق اليوم، تعزيزات للمليشيا في مديرية كتاف شرقي المحافظة.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي منذ العام 2015.