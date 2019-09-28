عدن.. انتقالي "خورمكسر" يعقد اجتماعا لمواجهة آثار ومخلفات الأمطار

السبت 28 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365

عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية خورمكسر، اجتماعا استثنائيا، ضم لجنة لإغاثة والأعمال الانسانية، ورؤساء الإدارات بالهيئة التنفيذية،اليوم الجمعة، برئاسة فيصل الجعري رئيس القيادة المحلية، وبحضور الدكتورة جاكلين البطاني عضوة لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية عضوة الجمعية الوطنية.

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وأكدت مصادر إعلامية أن الاجتماع كُرِّس لتدارس الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة آثار ومخلفات الأمطار التي هطلت صباح اليوم في العاصمة عدن بسبب المنخفض الجوي الذي تشهده عدد من المحافظات.

وبحث الاجتماع التصورات والمقترحات المطروحة لمواجهة الأضرار المترتبة عن هطول الأمطار بعد ان قام اعضاء المجلس بالمديرية بحصر وتوثيق الأماكن التي تضررت من طفحان وركود مياه الأمطار بالشوارع والحارات، مشددين على أهمية لعب دورٍ إيجابي من قبل القيادة المحلية بالمديرية في المساهمة مع المجتمع المحلي في اتخاذ التدابير العلاجية اللازمة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمديرية.