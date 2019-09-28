السبت 28 سبتمبر 2019

رمان

كتب الخليج 365-صنعاء

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أمس، رفع حظر استيراد ثمار الرمان الطازج من اليمن، بعد استيفاء المصدرين من التجار والمزارعين اشتراطات الهيئة.



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وذكر السفير السعودي لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن: «عملت سفارة المملكة مع معالي وزير الزراعة اليمني عثمان مجلي، والجمعيات والجهات المختصة اليمنية، وبالتنسيق مع معالي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، على متابعة هذا التحدي حتى تتم معالجة وتسهيل استيفاء المصدرين من التجار والمزارعين لاشتراطات الهيئة».

وأضاف السفير في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «هذه الخطوة وغيرها من الخطوات الاقتصادية والتنموية التي تقوم بها المملكة خدمة للشعب اليمني الشقيق، تهدف للرفع من معاناته التي تسببت فيها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ولمساعدتهم في خلق فرص عمل لهم ولأسرهم، وتحسين مستوى معيشتهم وتعليم أبنائهم».

وأكد الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء، أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة اليمنية على تسهيل آلية استقبال الشحنات والمنتجات الغذائية من اليمن، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال الغذاء. وكانت السعودية قد فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد ثمار الرمان الطازج من اليمن، بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.