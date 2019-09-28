شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. شاب يمني يقتل نفسه شنقاً في مدينة جدة (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقل ناشطون على مواقع التواصل وبعض الوسائل الاعلامية امس الجمعة صوراً لما قالوا انها لمغترب يمني اقدم على ازهاق روحه بشنق نفسه فجر اليوم الجمعة في مدينة جدة غرب السعودية.

وذكروا ان زملاء المغترب ناجي المنصوري اليافعي والذي كان يعمل في بنشر مركز خدمات سيارات , فوجئوا به فجر اليوم متدلي من رقبته بحبل من السقف بعد ان ربطه للانتحار.

هذا وقالوا ان من المرجح ان يكون سبب انتحار اليافعي هو عجزه عن رسوم تجديد اقامته بالسعودية وانه كان يعاني من ضغوطات مالية ونفسية.

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