شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي مؤتمري : هذا ما يتم الان في جدة وعلى مسؤليتي وقادم الأيام ستثبت لكم هذا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف قيادي مؤتمري بارز تفاصيل مسودة اتفاق سياسي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بجدة برعاية سعودية.

وقال عاتق الأحول في منشور على “فيسبوك” وهو أيضا نائب مدير شركة مصافي عدن، أن الاتفاق يتضمن هيلكة قوات الحزام الأمني ومنح المجلس الانتقالي حقائب وزارية.

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وأضاف بالقول: “هناك مباحثات جدة تتم وهناك مقترحات بحلول وإذا الشرعية تقول انه لا توجد مباحثات الا بعد الانسحاب من عدن فهذا كذب وتدليس علي الرأي العام”.

وتابع بالقول: “الانتقالي أيضا يشارك وهناك مقترحات بتولي حقائب وزارية ضمن حكومة جديدة وكذلك سلطات في بعض المحافظات أما فيما يخص الجيش يخرج من عدن الى خطوط التماس سوى الوية الشرعية او الوية المجلس الانتقالي. الامن والأحزمة الأمنية. يتم اعادة هيكلتها ودمجها في قيادة أمنية واحدة تتبع وزارة الداخلية وتحت غرفة عمليات واحدة. وتحت إشراف مباشر ودعم فني ولوجيستي ومالي من التحالف وخاصة السعودية. وإذا المجلس الانتقالي ينكر هذا الكلام فهو يكذب علي مناصريه.

وختم بقوله: “هذا ما يتم الان في جدة وعلى مسوليتي هذا الكلام وقادم الأيام ستثبت لكم هذا”.